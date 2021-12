Vervoersbedrijf Qbuzz is niet te spreken over een actie van vakbond FNV, die bushaltes in Ter Apel heeft afgezet om aandacht te vragen voor de in hun ogen onveilige situatie van chauffeurs. Over de haltes zijn zakken gehangen met daarop de boodschap dat er helemaal geen bussen rijden, maar dat is volgens Qbuzz niet het geval. „Daarmee dupeer je de reizigers die wel gebruik willen maken van de bus”, zegt een woordvoerder.