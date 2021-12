Voor de derde keer in drie weken komt het Overlegcomité van de zes regeringen in België bijeen om over strengere coronamaatregelen te beslissen. Ondanks oplopende besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen door Covid-19 was de prioriteit de afgelopen weken: de kinderen moeten naar school en het dagelijkse leven moet zo min mogelijk worden verstoord. Maar nu lijken zwaardere maatregelen niet te vermijden.