In de Amerikaanse staat New York zijn vijf besmettingen met de nieuwe Omikron-variant vastgesteld. De gouverneur van de staat, Kathy Hochul, meldde dat donderdag. „Laat me duidelijk zijn: dit is geen reden tot ongerustheid. We wisten dat deze variant eraan zat te komen en we hebben de middelen om de verspreiding te stoppen”, aldus Hochul in een tweet.