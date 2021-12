Sterk herstel beurzen op Wall Street, Boeing uitblinker

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke winsten gesloten, waarmee duidelijk herstel werd getoond van de koersverliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street schoven de zorgen over de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus even aan de kant. Vliegtuigbouwer Boeing was een uitblinker door het nieuws dat de Chinese autoriteiten toestemming hebben gegeven aan de 737 MAX om weer te vliegen. Apple moest juist terrein prijsgeven na berichten over een tegenvallende verkoop van de nieuwe iPhone 13.