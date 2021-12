Boeren met land in de uiterwaarden (het gebied tussen de dijk en de rivier) van de Maas, krijgen snel duidelijkheid over de tegemoetkoming voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van de overstromingen deze zomer. De komende weken, „zeker voor de kerst”, wil het kabinet met details over de regeling komen, zegt landbouwminister Carola Schouten.