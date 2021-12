De techniek van tevredenheid

Er is een overvloed aan tekorten. Het maatschappelijk leven ligt deels stil vanwege te weinig ic-bedden. Voor zieke docenten is geen vervanging. Missende verkeersleiders veroorzaken treinuitval. Te kleine geldbuffers duwen huishoudens in de schulden. Schaarste op de huizenmarkt maakt wonen onbetaalbaar. Gebrek aan onderdelen doet fabrieken stoppen. Slecht gevulde gasopslag leidt tot hoge energieprijzen. Lage watervoorraden vergroten hongersnoden. Kortom, overal lijken de reserves uitgeput.