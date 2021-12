Het kabinet wil misstanden aan banden leggen rond beurzen waar reptielen en andere diersoorten worden tentoongesteld, zegt landbouwminister Carola Schouten. Ze wil daarbij „nadrukkelijk bekijken welke mogelijkheden er zijn om een eventueel verbod op te leggen op handel in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten”, aldus de demissionaire bewindsvrouw in de Tweede Kamer.