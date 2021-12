Blok: rapport onderstreept niet in te grijpen in energiemarkt

Nederland voelt zich gesteund door een analyse van de Europese energie toezichthouders (ACER) over de hoge prijzen op de energiemarkt, zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) na afloop van overleg met de ministers van energie in Brussel. Volgens ACER moet er niet worden ingegrepen in die markt om de hoge energierekeningen te drukken, zoals een aantal landen waaronder Frankrijk wil. Nederland, Duitsland en nog zeven bondgenoten zijn daar tegen.