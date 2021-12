Politiebond na inspectierapport: niet geluisterd naar personeel

De Nederlandse Politiebond (NPB) vindt dat er te weinig geluisterd is naar klachten van politiepersoneel over misstanden binnen de antiterrorisme-afdeling. In reactie op het nieuwe rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid zegt de NPB dat het „jammer is dat het zover moest komen”. Vakbond ACP ziet ook de klachten die het personeel al jaren heeft over onder meer effectiviteit en werksfeer „in grote mate” terugkomen in de publicatie.