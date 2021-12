Bloemenverkoper Fleurop heeft ter ere van zijn 100-jarige bestaan het predicaat Koninklijk ontvangen. „We zijn werkelijk vereerd”, zegt Anita de Hart, algemeen directeur Koninklijke Fleurop Interflora Nederland, in een verklaring. „Deze onderscheiding is de kroon op ons werk en die van de bijna zevenhonderd Fleurop-vakbloemisten in ons land.”