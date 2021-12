De directeur van de Amersfoortse begraafplaats die eerder dit jaar toestemming gaf voor een seance-achtige bijeenkomst bij kindergraven, is door de gemeente op non-actief gesteld. De directeur legt in afwachting van een onderzoek dat de Nationale ombudsman uitvoert zijn taken neer, schrijft burgemeester Lucas Bolsius aan de gemeenteraad.