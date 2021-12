Advocaten: Holleeder geen kopstuk van moordbende

Willem Holleeder heeft geen deel uitgemaakt van een crimineel driemanschap dat in de eerste jaren na de eeuwwisseling in de Amsterdamse onderwereld beschikte over leven en dood. Dat stelden zijn raadslieden donderdagmiddag tijdens de eerste dag van hun slotpleidooi in het hoger beroep van de strafzaak in de rechtbank op Schiphol. Justitie eiste vorige week levenslang tegen Holleeder, onder meer vanwege zijn vermeende rol in de organisatie die de drie zouden hebben aangestuurd.