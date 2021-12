Het overleg tussen vakbonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2021 is geklapt. De bonden stemmen niet in met het bod van Defensie. De structurele loonsverhoging van 1,4 procent is niet genoeg om de prijsstijging bij te houden, zeggen de Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP), de Marechausseevereniging en FNV Overheid.