Saif al-Islam, een zoon van de Libische oud-dictator Muammar Kaddafi, mag alsnog meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. De kiesraad van Libië had hem vorige week uitgesloten vanwege eerdere veroordelingen, maar een rechter heeft hem in een beroepsprocedure toegelaten als kandidaat voor de stembusgang op 24 december, melden Libische media.