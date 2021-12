Apple stond donderdag onder druk op de aandelenbeurzen in New York na berichten dat het technologieconcern kampt met een afnemende vraag naar iPhones. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen rond Omikron in de gaten. De nieuwe coronavirusvariant is inmiddels ook in de Verenigde Staten opgedoken. Daardoor gingen de graadmeters op Wall Street woensdag nog stevig omlaag.