Supermarkten: kunststofverpakkingen voedsel nog lastig te recyclen

Supermarkten halen de door de branche gestelde doelstellingen voor het recyclen van kunststofverpakkingen nog niet. Dat komt deels doordat dit technisch moeilijk is. Daardoor bestaat ook maar een klein deel van de verpakkingen uit hergebruikt plastic, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie voor supermarkten, in een voortgangsrapport over de verpakkingsdoelen van de branche. Het merendeel van de verpakkingen in supermarkten zoals papier en karton is intussen wel te recyclen, zegt de organisatie.