Het Overlegcomité van de zes Belgische regeringen komt vrijdagmorgen om 09.00 uur in spoedberaad bijeen om de coronasituatie in het land te bespreken en naar verwachting meer beperkende maatregelen te treffen. Aanleiding is met name de situatie op de ic-afdelingen van de ziekenhuizen, scholen die moeten sluiten vanwege de besmettingscijfers en de komst van de Omikron-variant. In België zijn daar tot nu toe vier gevallen van vastgesteld.