De twee verdachten van de moord op de 52-jarige Martin Griep spraken elkaar donderdag tegen in de rechtbank. De 63-jarige Mijntje B. ontkende dat ze haar man om het leven heeft gebracht. Maar haar huisvriend Markus P. (59) verklaarde in de Alkmaarse rechtbank dat ze in zijn bijzijn een vuurwapen kocht en dat ze na de moord op eerste paasdag vorig jaar samen haar kleding hebben weggegooid en het wapen in een sloot dumpten.