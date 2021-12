Haast en frictie hinderen anti-terreurafdeling van politie

De afdeling van de politie die werd opgericht om terrorisme, extremisme en radicalisering tegen te gaan, is door problemen met de organisatie niet goed in staat om zijn werk te doen. Het zogenoemde CTER-cluster slaagt er wel in om verdachten op te sporen als er een concrete dreiging bekend is, maar het lukt onvoldoende om bijvoorbeeld onbekende bewegingen en netwerken in beeld te krijgen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.