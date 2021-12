Het aantal wolven in Duitsland is de afgelopen twee jaar gegroeid. Volgens de natuurbescherming (BfN) en een wolvenorganisatie van de overheid (DBBW) is het aantal roedels van 131 gestegen naar 157 en zijn er ook meer wolven die alleen leven. Er leven in totaal tussen de 403 en 429 volwassen wolven in Duitsland.