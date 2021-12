Twee jaar cel en behandeling geëist voor doodslag 14-jarig meisje

Tegen een van de twee broers die ervan worden verdacht dat ze betrokken zijn geweest bij de gewelddadige dood van een veertienjarig meisje begin dit jaar in Almelo, is twee jaar cel en psychische behandeling geëist. Het Openbaar Ministerie maakte de eis donderdagmiddag bekend bij de rechtbank in Almelo waar de zaak wordt behandeld. Het OM acht de 18-jarige jongen schuldig aan doodslag en verwijt hem ook dat hij het lichaam van het meisje wilde verstoppen.