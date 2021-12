Er komt voorlopig geen technologische manier om het signaal van mobiele telefoons te blokkeren bij gevangenissen. Het is nog te onzeker of de zogenoemde gsm-paraplu’s die nu beschikbaar zijn wel goed werken, terwijl het veel geld kost om ze aan te leggen, zei demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in de Tweede Kamer.