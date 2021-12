De paus heeft het ontslag van aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs geaccepteerd. De 70-jarige Aupetit bood zijn ontslag eind november aan toen verhalen naar buiten kwamen over een mogelijk intieme relatie met een vrouw in 2012. Hij ontkent dat zelf. Aupetit was sinds januari 2018 aartsbisschop van Parijs.