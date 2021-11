Economen: impact nieuwe coronavariant op vertrouwen belangrijk

De economische impact van de nieuwe coronavariant is nu nog heel lastig in te schatten, maar het is vooral belangrijk welke gevolgen de Omikron-variant voor het vertrouwen van consumenten en bedrijven zal hebben. Als zij onzekerder worden over de gezondheidseffecten van de Omikron-variant kunnen ze besluiten hun uitgaven en investeringen te verminderen, wat schadelijk kan zijn voor de economie, aldus economen van de drie grootste banken van Nederland.