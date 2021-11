Mensen die het quarantainehotel bij Schiphol verlaten na een positieve test op corona kunnen worden aangehouden en in verplichte isolatie worden geplaatst. De woordvoerster van de burgemeester van Haarlemmermeer bevestigt dat quarantaine in principe niet verplicht is, maar dat burgemeester Marianne Schuurmans mensen die „een gevaar vormen voor de volksgezondheid” wel kan verplichten in isolatie te gaan.