NVWA slaat alarm over gevaarlijke afslankmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor producten met de gevaarlijke stof DNP. Er zijn aanwijzingen dat afslankmiddelen die DNP bevatten vanuit Nederland online worden aangeboden, zegt de autoriteit. Mensen kunnen volgens de organisatie overlijden na inname van 1 tot 3 gram DNP per dosering. Middelen met DNP zijn niet via reguliere webshops te krijgen, maar worden via sociale media en op het dark web aan de man gebracht.