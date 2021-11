Beleggers op de Europese beurzen lijken maandag weer wat te zijn bekomen van de ergste schrik over de nieuwe coronavariant Omikron. De variant uit zuidelijk Afrika, die inmiddels is vastgesteld in verschillende landen waaronder Nederland, zorgde vrijdag voor zware koersverliezen op de aandelenmarkten. De oliebedrijven en luchtvaartmaatschappijen, die vrijdag hard werden getroffen, tonen enig herstel.