Omar L. (31), die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zegt maandag in hoger beroep dat hij onschuldig is. L. staat bij het gerechtshof terecht voor de liquidaties van Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel, waarvan hij volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever was. L. werd in juni 2019 ook veroordeeld voor drie moordpogingen.