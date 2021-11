Quarantaine controleren bij voordeur niet te doen voor boa’s

Het aan de voordeur controleren van mensen die in quarantaine zitten is niet te doen voor boa’s. Handhaving bij mensen thuis is een taak van de politie, maar die heeft daar net als de boa-organisatie niet voldoende capaciteit voor. Bovendien worden er in de coronacrisis steeds meer handhavingstaken plotsklaps op het bordje van boa’s geschoven. De grens is allang bereikt, aldus Richard Gerrits, voorzitter van de boa-vakbond BOA ACP.