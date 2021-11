Een consortium onder leiding van onderzoeksinstituut TNO is een onderzoek begonnen naar flexibele zonne-energiesystemen op water. Het systeem bestaat uit flexibele drijvers met daarop gemonteerde flexibele zonnepanelen. Het project is de afgelopen dagen geïnstalleerd in het Fieldlab Green Economy Westvoorne in het Oostvoornse Meer, vlakbij de Maasvlakte. De pilot loopt tot de zomer van 2022.