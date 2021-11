De Amsterdamse AEX-index koerst maandag af op een hogere opening. Beleggers lijken wat van de ergste schrik over de nieuwe coronavariant Omikron te zijn bekomen, na de koersval van ruim 3 procent op vrijdag. De nieuwe variant uit zuidelijk Afrika is inmiddels vastgesteld in diverse landen, waaronder Nederland. Veel landen hebben het vliegverkeer van en naar landen in zuidelijk Afrika aan banden gelegd.