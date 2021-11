Japanse beurs verder omlaag door zorgen over Omikron-variant

De aandelenbeurs in Tokio ging maandag verder omlaag na de koersval van afgelopen vrijdag. Beleggers bleven bezorgd over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus, die afgelopen week werd ontdekt. Daarnaast verwerkten ze het besluit van de Japanse overheid om de grenzen voor praktisch alle buitenlandse bezoekers te sluiten vanwege de nieuwe variant. Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen ook verliezen zien. De olieprijzen toonden wat herstel na een daling van ruim 10 procent op vrijdag.