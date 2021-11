De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er zondag bij landen op aangedrongen om „de wetenschap te volgen” in plaats van reisverboden op te leggen in een poging de nieuwe Omikron-variant in te dammen. „Er is momenteel geen informatie die erop wijst dat de symptomen die gepaard gaan met Omikron verschillen van die van andere varianten”, aldus de WHO.