De EU-landen die zondag in de Franse havenstad Calais bijeen waren om ongewenste immigratie tussen het Europese vasteland en het VK te bespreken, hebben afgesproken hun samenwerking op te voeren. Tevens zal de Europese grensbewakingsdienst Frontex al vanaf woensdag haar aanwezigheid in het Kanaal en de Noordzee vergroten, onder meer via de inzet van luchtbewaking. Ook Europol gaat de lidstaten ondersteunen.