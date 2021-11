De menora in New York is 11 meter hoog en ruim 1800 kilo zwaar; daarom won hij in 2006 de prijs van het Guinness Book of Records voor ”’s Werelds grootste kandelaar”. Zondagavond steekt een rabbijn de menora aan; dan begint Chanoeka, het achtdaagse Joodse lichtjesfeest. Elke dag wordt er een lichtje aangestoken.