Schiphol: geen extra maatregelen na besmettingen Zuid-Afrika

Schiphol neemt vooralsnog geen extra maatregelen op de luchthaven dan de al geldende regels zoals afstand houden en het verplichte mondkapje om reizigers tegen het coronavirus te beschermen. Dat op twee KLM-vluchten van Zuid-Afrika naar Nederland sprake was van een groot aantal coronabesmettingen noemde de luchthavenexploitant „uitzonderlijk”. De kwestie is reden voor Schiphol om met KLM en ook de GGD, die in allerijl moest komen testen, eens goed na te gaan hoe een en ander kon gebeuren.