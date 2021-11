Nederland zit waarschijnlijk nog langere tijd met benzineprijzen rond de 2 euro per liter opgescheept. Dat denkt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. Vrijdag zetten de olieprijzen op de markt voor ruwe aardolie opeens een forse daling in, maar Van Selms denkt dat dit een incident betreft en dat de situatie structureel niet is veranderd.