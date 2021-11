De rellen in Rotterdam hebben Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Jaap Aalbersberg verrast, zegt hij in een interview met het AD. „Ik heb zelf nog als ME’er op linie gestaan tijdens de krakersrellen in Amsterdam. Maar dit was niet rellen om het rellen. We zagen voor het eerst direct geweld gericht op de overheid. Politie en brandweer werden aangevallen als ‘gezicht’ van de overheid.”