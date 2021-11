De GGD gaat ervan uit dat 85 passagiers uit de twee vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika besmet zijn met het coronavirus. Of dat ook de nieuwe besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant is, moet later blijken uit vervolgonderzoek door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In de twee KLM-toestellen zaten circa 600 mensen.