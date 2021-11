Een betoging tijdens de coronaconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge in het centrum van Den Haag is vrijdag vreedzaam verlopen. Ongeveer honderd mensen hielden een lawaaiprotest op de Turfmarkt, waar onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid is gevestigd en waar de persconferentie werd gehouden, maar er waren geen ongeregeldheden.