Reizigers Z-Afrika na positieve test verplicht in hotel-isolatie

De ongeveer 600 passagiers die vrijdag in twee toestellen van de KLM in Nederland zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, moeten in isolatie in een hotel als ze positief worden getest op corona. Dat laat de GGD Kennemerland weten. De uitslagen waren rond 21.15 uur nog niet binnen. „De hotel-isolatie zal zeven dagen duren voor mensen met klachten en vijf dagen voor wie geen gezondheidsklachten heeft of krijgt”, aldus een woordvoerder.