Veiligheidsberaad tevreden over duidelijke maatregelen

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn tevreden over de duidelijke coronamaatregelen die het kabinet vrijdagavond heeft aangekondigd. „Er is sprake van een soort avondlockdown. Alle lokaliteiten op hetzelfde tijdstip dicht. Dat is helder en goed uitvoerbaar”, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het beraad heeft wel behoefte aan een nieuw langetermijnperspectief voor de samenleving. „Daar gaan we de komende weken aan werken.”