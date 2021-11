Aan de langste formatieperiode uit de Nederlandse geschiedenis lijkt maar geen einde te komen, ondanks de verwoede pogingen van verschillende informateurs. Het was dan ook groot nieuws toen een gezamenlijk formatiedocument van VVD en CDA in de trein werd gevonden. We lezen daarin heel wat ambities op tal van grote dossiers, zoals wonen, klimaat, stikstof, arbeidsmarkt en zorg. En die mogen ook wat kosten.