Amerikaanse beleggers schrikken ook van nieuwe coronavariant

Amerikaanse beleggers zijn net als hun collega’s in Europa flink geschrokken van de nieuwe coronavariant uit zuidelijk Afrika. In een zoals gebruikelijk kortere sessie op de dag na Thanksgiving gingen de belangrijkste graadmeters op Wall Street met behoorlijke minnen de handel uit. Vooral aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismesector, evenals banken en oliebedrijven gingen hard omlaag. Dat laatste kwam onder meer omdat de olieprijzen flink daalden. Bedrijven die juist profiteren van thuisblijven tijdens corona zaten daarentegen in de lift.