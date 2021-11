WHO bestempelt nieuwe coronavariant als zorgelijk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant die is ontdekt in Zuid-Afrika als zorgelijk bestempeld. De variant krijgt de naam Omicron, zoals ook eerdere varianten benoemd zijn met een letter uit het Griekse alfabet. Voorlopig onderzoek laat volgens de WHO zien dat het virus met deze mutaties besmettelijker is dan eerdere varianten, terwijl de heersende Delta-variant al voor een besmettingsgolf in Europa en elders zorgt.