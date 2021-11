Luc Winants stapt na twee jaar alweer op als burgemeester van Venray. De CDA’er ziet zich genoodzaakt om te vertrekken op grond van een beslissing van een vertrouwenscommissie in de gemeenteraad. Die heeft Winants te verstaan gegeven op zoek te willen naar een nieuwe burgemeester. Het is niet voor het eerst dat Winants moet vertrekken uit een gemeente waar hij burgervader was.