Definitief geen zedendelinquenten meer naar kliniek in Den Dolder

In de forensische kliniek Utrecht in Den Dolder worden definitief geen zedendelinquenten (zoals verkrachters) meer geplaatst. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij hiertoe heeft besloten, omdat hij rekening wil houden „met de impact en blijvende emoties bij de inwoners van Den Dolder na de ernstige gebeurtenissen in 2017”. In september van dat jaar werd Anne Faber vermoord door een cliënt van de kliniek, Michael P., in de bossen rond de kliniek. De zaak leidde tot grote landelijke ophef en veel onrust bij de bewoners in de omgeving.