Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken vluchten uit zeven landen in zuidelijk Afrika voorlopig te weren. Het gaat volgens Brusselse bronnen om Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Swaziland. De maatregel moet de opmars vertragen van een nieuwe, verontrustende variant van het coronavirus die in die contreien is opgedoken.