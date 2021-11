De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige verliezen gesloten. Beleggers schrokken van het nieuws over de ontdekking van een nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika. Daardoor werden luchtvaarsconcerns waaronder Air France-KLM flink lager gezet. Ook andere bedrijven die gevoelig zijn voor de oplopende besmettingscijfers, zwaardere lockdowns en andere mogelijke gevolgen leverden flink in.