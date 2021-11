Een mogelijke vierde verdachte in de zaak rond de moord op Limburger Sven Prins is met de noorderzon vertrokken. Hij is spoorloos en zit volgens het gerechtshof ergens in Turkije, onbekend waar precies. Dat maakt het horen van de man moeilijk, aldus het hof vrijdag tijdens een zitting. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging van de overige verdachten heeft om het horen van deze Belg Hassan K. gevraagd.